Fara Sabina in zona rossa per 14 giorni

Il comune reatino di Fara in Sabina, come anticipato oggi dalla prefettura di Rieti, entrerà da oggi in zona rossa per 14 giorni. La decisione è stata assunta, con una formale richiesta alla Regione da parte di prefettura e Asl di Rieti, alla luce del trend di crescita di nuovi casi di contagio (167 attuali su circa 15mila abitanti).

“Dal 5 marzo registriamo un costante aumento di casi di positività – ha detto il sindaco di Fara, Roberta Cuneo – con numeri di nuovi casi che rientrano all’interno nel famoso indice da zona rossa di 250 casi ogni 100mila abitanti. Precisamente, abbiamo avuto 93 nuovi casi nell’ultima settimana, quando Fara avrebbe un indice di massimo 35 casi. Questo indice di 93 casi in 7 giorni unito al numero totale dei positivi, 167, non può essere letto in maniera asettica. Vanno anche ricordate le sei persone ricoverate e i due morti in 15 giorni. E alla particolarità del territorio e le sue caratteristiche. Nessuna frazione del comune è salva dal contagio. Un aumento di casi impossibile da contenere – ha concluso la sindaca del comune reatino -, nonostante le misure prese dall’Amministrazione durante questo mese. La maggior parte dei casi è intrafamiliare. A questo, Asl Rieti ha unito il sospetto della presenza della variante inglese, confermato dai pre-test”.

La sindaca di Fara in Sabina ha spiegato che durante la zona rossa ci sarà un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. “Stringiamo denti oggi per avere giovamenti domani” ha detto la Cuneo.