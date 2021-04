Nel Lazio ospedali sotto pressione, ma cala Rt

Negli ospedali del Lazio c’è pressione. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato in una intervista a Repubblica. “Abbiamo superato la soglia del 40 per cento di terapie intensive Covid”, quando il limite fissato a livello nazionale è del 30 per cento. “È la conseguenza dell’Rt schizzato due settimane fa. Ma ora, con l’Rt a 0.98 contiamo che la situazione si stabilizzerà”, ha aggiunto l’assessore.

Stampa