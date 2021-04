Covid, tensioni davanti alla Camera a protesta ristoratori

Tensioni in piazza Montecitorio dove alcune centinaia di persone tra ristoratori e commercianti protestano chiedendo la riapertura delle loro attività. La folla si è radunata in tarda mattinata davanti alla Camera, alcuni hanno preso la parola per denunciare una situazione che considerano insostenibile.

“Siamo imprenditori, non delinquenti”. E’ quanto urlano ai megafoni in piazza Montecitorio i commercianti e ristoratori che manifestano chiedendo riaperture. Al grido “liberta’”, decine di persone si sono avvicinate al cordone delle forze dell’ordine con le mani alzate, intonando cori e chiedendo di potersi avvicinare a Palazzo Chigi. In piazza si alternano momenti di tensione a slogan contro il governo.

Tra loro bandiere blu di Italexit, il movimento del senatore ex M5S Gianluigi Paragone, e un uomo vestito come l’appartenente al movimento Q-Anon che fece irruzione al Congresso Usa a Washington.

Ci sono stati da parte dei manifestanti anche lanci di alcuni fumogeni e di bottiglie, e la situazione è peggiorata quando alcuni hanno tentato di superare le transenne poste a protezione della piazza. A quel punto è intervenuta la polizia per fermarli e c’è stato un momento di vera confusione. Durato poco in realtà, tra i manifestanti infatti c’è stato chi invitava alla calma e a non coinvolgere la Polizia nella protesta.

Tra i manifestanti non ci sono solo i lavoratori del settore della ristorazione, ma, come spiegano gli stessi partecipanti, “siamo gestori di palestre, commercianti, artisti, siamo tutti insieme a chiedere di lavorare”. “Siamo gente normale, lavoratori, no alla violenza, la polizia non c’entra”, ha detto uno dei partecipanti al microfono cercando di calmare gli animi.