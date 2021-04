Incidente a San Basilio: scontro con auto polizia, ferite tre donne

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un’auto della polizia, questa mattina alle 8 in via Fiuminata, quartiere San Basilio.

Nello scontro tra le due autovetture, un’Alfa Romeo Giulietta della polizia e una Ford Focus, tre persone sono rimaste ferite: la conducente della Focus, di 55 anni, trasportata all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo, e due donne di 47 e 78 anni, trasportate rispettivamente in codice rosso al Policlinico Umberto I e in codice giallo al San Giovanni.

Secondo quanto si apprende, la Focus, dopo l’urto, avrebbe sbandato colpendo un muro di cinta e investendo le due donne che si trovavano in quel momento sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Solo il primo marzo scorso in via di Salone Sheena Lossetto, 14 anni, è morta in un altro incidente che ha visto coinvolta una pattuglia della polizia stradale impegnata nell’inseguimento al Collatino di un’auto con due banditi a bordo autori di una rapina a Tivoli. Questi ultimi, a tutt’oggi, non sono stati ancora rintracciati, nè si sono presentati spontaneamente dagli investigatori.