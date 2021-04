Lo strano caso dei bus romani con le insegne luminose in tedesco

Immaginiamoci di stare ad Hannover o a Dresda e di vedere un autobus del trasporto pubblico con la scritta luminosa “Deposito”. Il senso di straniamento sarebbe notevole, come quello che può vivere un cittadino romano nell’osservare un bus con insegne luminose in lingua tedesca. Una foto pubblicata da “Roma Fa Schifo” ha materializzato questa curiosa circostanza:

Qui, ‘leerfarth’ (in tedesco), significa letteralmente ‘corsa a vuoto’ e si tratta – come confermato da Atac a Radiocolonna – di uno dei bus privati in sostegno al tpl romano. “Probabilmente un usato UE reimmatricolato, oppure la targa era illegibile e l’hanno dovuto reimmatricolare” spiega a Radiocolonna Mercurio Viaggiatore.

Grazie allo zelo di alcuni utenti e di applicazioni in grado di sapere ogni cosa di un veicolo solo attraverso la targa, alcuni utenti hanno fatto delle sorprendenti scoperte in merito al veicolo ‘teutonico’. Il fatto più interessante riguarda sicuramente la classe d’emissione del mezzo, un Euro3 ben lontano da quell’Euro6 considerato come punto di riferimento meno inquinante dei veicoli diesel. Lo stesso assessore ai trasporti di Roma Pietro Calabrese, dichiarava a novembre 2020 che “In pochi anni (noi amministrazione ndr) abbiamo ottenuto risultati importanti, tra cui il rinnovo di oltre la metà del parco mezzi. Oggi facciamo un nuovo passo avanti, confermando l’impegno per una mobilità sempre più sostenibile”.