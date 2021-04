Maltempo: neve primaverile sulle montagne della Ciociaria

Un brusco calo termico ha riportato la neve sulle montagne della Ciociaria. Nevica, infatti, sui rilievi dell’Appennino che attraversa la provincia di Frosinone. Nonostante la primavera inoltrata, le temperature si sono mantenute oggi rigide tanto che le precipitazioni sono state di carattere nevoso già a poche centinaia di metri d’altitudine.

Nevica quindi in zone collinari e i fiocchi oltre ad imbiancare i centri montani più noti della provincia di Frosinone come Campo Staffi e Campo Catino, sono arrivati anche a quote collinari come Alatri e Ferentino, mentre una abbondante nevicata ha imbiancato anche Montecassino e la celebre abbazia Benedettina. Al momento non sembra esserci disagi alla circolazione stradale.