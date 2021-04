Ritorno a scuola, metro affollata e decine di classi in quarantena

Ieri 5,6 milioni di studenti in Italia sono tornati a seguire le lezioni in presenza, nel Lazio 687.592. Dopo lo la chiusura delle scuole imposta per limitare i contagi, si ritorna in classe senza che nulla sia stato per contenere i contagi. A partire dai mezzi pubblici che, oramai è pacifico, sono uno dei primi indiziati, come ribadito ieri dal professor Crisanti.

A Roma i mezzi pubblici, la metro in primis, continuano a essere stipati nelle prime ore del mattino. Ragion per cui, molte famiglie che non possono accompagnare i figli a scuola in macchina, preferiscono tenerli a casa. A poco sembrano servire i pullman della linea speciale S (messi in campo proprio per alleggerire i flussi di passeggeri mattutini), che restano quasi vuoti perché poco pubblicizzati (o “troppo lenti”, come racconta il Mesaggero).

Alcune scuole – racconta oggi il dorso locale del Messaggero – come l’istituto alberghiero Amerigo Vespucci sulla Tiburtina, hanno aperto le porte solo agli alunni con disabilità e agli studenti che frequentano i laboratori (possibilità prevista anche durante le chiusure), mentre per gli altri continua la Dad. “La maggior parte dei ragazzi viene da fuori Roma – spiega la preside Maria Teresa Corea al Messaggero – i genitori non li mandano con i mezzi, sono spaventati e i ragazzi a scuola non vengono, per questo proseguiranno con la didattica a distanza fino a lunedì”.

Dopo le vacanze poi, sono ripartiti i contagi. L’AsI Roma 1, scrive il Messaggero, conta 21 classi in quarantena per positivi accertati durante le vacanze di Pasqua., mentre all’AsI Roma 3 il numero sale a 24 classi isolate a casa.