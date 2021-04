Pacetti va in Regione, ma non abbandona il Campidoglio

Il capogruppo del M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti entra nello staff della neo assessora al Turismo ed enti locali della Regione Lazio, Valentina Corrado, esponente del M5s. Pacetti sosterrà una collaborazione part time da 18 ore settimanali.

Interpellato da “Agenzia Nova” Pacetti precisa che “si tratta di una collaborazione in virtù della mia delega agli enti locali in Città metropolitana, resto in Campidoglio, come capogruppo, a supporto di Virginia Raggi con cui stiamo lavorando per le prossime elezioni”.