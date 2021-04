Portaportese & co: ci saranno i mercati di Roma nei weekend in zona arancione?

C’è una domanda che tanti romani si stanno ponendo in questi giorni, anche a causa dell’impossibilità di muoversi da proprio comune durante i primi weekend primaverili: saranno aperti Portaportese, il Mercato di Conca D’Oro e i vari mercati settimanali della Capitale? La questione è più intricata di quanto si pensi e va a toccare tre livelli politici e amministrativi: cittadino, regionale, nazionale.

A marzo 2020, Radiocolonna aveva dato la notizia in esclusiva – sorprendente – di Porta Portese aperta nonostante si stesse procedendo a chiusure generalizzate.

Dal Campidoglio filtrano notizie poco chiare, che lasciano intendere che i mercati alla fine ci saranno. A Radiocolonna, lo staff dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli spiega che il Lazio si atterrà alle scelte governative senza provvedimenti ad hoc. Ulteriori spunti arrivato dalla Polizia Roma Capitale. Il gruppo operativo in zona Trastevere – teatro di Portaportese – spiega che il mercato ci sarà per le “categorie autorizzate”. Un intreccio, come si vede, che si riesce a sciogliere solo andando ai livelli più ‘operativi’ del controllo del territorio. Risposte più chiare sono arrivate dal gruppo V Prenestino dei vigili urbani, quello preposto al presidio della nuova Portaportese, all’incrocio tra Via Prenestina e Via Palmiro Togliatti, la cui risposta è stata un chiaro e ‘sì, alla domanda se domenica ci sarà o meno il mercato settimanale.

Insomma, a meno di decisioni clamorose dell’ultimo minuto prese dal governo centrale riguardo i mercati settimanali, dalle informazioni presenti i romani potranno tornare – sin da questo secondo weekend di aprile – a spulciare tra le bancarelle libri e prodotti gastronomici.