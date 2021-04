Roma, al via sperimentazione viabilità su Tangenziale Est

Il tratto della Tangenziale Est all’altezza del Cimitero del Verano molto spesso e’ trafficato, soprattutto di mattina presto e nelle ore serali.

“Per risolvere questo problema lunedi 12 aprile partira’ una sperimentazione messa a punto da Roma Servizi per la Mobilita’ in collaborazione con Toto Holding S.P.A. – Strada dei Parchi, che consentira’ di mantenere separati i flussi di traffico per chi vuole raggiungere il quartiere di San Giovanni e l’Autostrada A24”.

Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.

“E’ una prova che facciamo – prosegue – non solo per migliorare la viabilita’, ma anche per rendere piu’ sicuro il transito di migliaia di veicoli in questo punto strategico per il quadrante est eliminando pericolosi cambi di corsia. Soprattutto nei primi giorni della sperimentazione monitoreremo insieme con Strada dei Parchi l’effettivo cambiamento della viabilita’ e gli impatti del traffico su tutto il quadrante”.