Vaccini: Lazio, il 19 prime dosi J&J, andranno a carceri

“Il 19 aprile avremo la prima consegna di vaccini Johnson&Johnson. Si tratta di una consegna quantitativamente modesta: 18mila dosi che andranno in prevalenza alle carceri per il personale che vi lavora e per i detenuti”. Lo ha annunciato Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanita’ del Lazio, in occasione di una visita all’hub vaccinale al San Giovanni di Roma. “Speriamo che dal prossimo mese di maggio potremo avere un ampliamento delle forniture” ha aggiunto.

“Questa notte abbiamo aperto le prenotazioni per le vaccinazioni alla fascia dei 62 e 63 anni. E abbiamo avuto gia’ oltre 30mila prenotazioni. Abbiamo oltre 1 milione e 200mila prenotati tra le prossime settimane e il mese di maggio – ha sottolineato – si tratta di uno sforzo importante. Quello che chiediamo e’ che ci sia la garanzia della periodicita’ delle forniture”.

“Noi mettiamo a disposizione i vaccini cosi’ come ci vengono forniti. L’obiettivo nostro rimane di raggiungere l’immunizzazione entro l’estate – ha aggiunto -. Per arrivare a questo dobbiamo avere una certezza delle consegne delle dosi che ancora oggi non abbiamo in maniera continuativa”, ha concluso l’assessore.

Presto saranno aperti nuovi grandi hub vaccinali “per assorbire la domanda ed essere pronti quando la massa di vaccini arrivera’ nelle dosi sufficienti ad affrontare la crisi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Continua la visita ai centri vaccinali per ringraziare le operatrici e gli operatori in uno dei presidi ospedalieri piu’ importanti della capitale che e’ il San Giovanni – ha detto -. Il modo di portare avanti la campagna vaccinale e’ quello di sostenere una grande comunita’ sanitaria che e’ mobilitata ed e’ la vera protagonista di quello che stiamo facendo”.