Roma: rissa tra ragazzi a Villa Borghese, un ferito

Nel tardo pomeriggio di ieri c’e’ stata una rissa tra due gruppi di ragazzi in viale Washington a Roma. Sarebbero circa 20, secondo le prime informazioni.

Una donna avrebbe dato l’allarme e alcune volanti che stavano pattugliando la zona di piazzale Flaminio sono arrivate sul posto.

A quel punto i ragazzi si sono dati alla fuga, ma tre di loro sarebbero stati identificati.

Uno di loro e’ stato accompagnato in ospedale per degli accertamenti, mentre gli altri due portati in commissariato.