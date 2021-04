Gaffe della Raggi sul Colosseo, l’ironia dei social

Non è passato inosservato lo strafalcione di Virginia Raggi sui social. In un post sulla Rider Cup, qualche giorno fa sui profili social della sindaca di Roma si vedeva un’arena di Nimes – gioiello francese – spacciato per il Colosseo. Uno scivolone che ha scatenato l’ironia e lo scherno dei tanti utenti che affollano i social network e che si sono cimentati in un’ingegnosa imitazione della Raggi mentre scambia i luoghi di Roma per altre bellezze del globo.

Abbiamo selezionato i post più divertenti:

La gaffe non è sfuggita al portale francese Le Point, che ha scritto – senza mezzi termini – “Il sindaco di Roma ridicolizzato dopo un grosso errore”:

Qualche giorno fa, in un post social, lo staff della comunicazione della sindaca si è assunto la responsabilità della gaffe:

Una decisione che ha fatto discutere molti utenti sotto un post di Roma Fa Schifo, secondo i quali la toppa è stata peggiore del buco: