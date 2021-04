Roma: Pd proporrà il 20 giugno come data primarie

Il Pd di Roma convocherà per martedì prossimo il tavolo di coalizione per la corsa al Campidoglio e proporrà il 20 giugno come data per le primarie.

“Il futuro di Roma è il futuro dell’Italia – dichiarano i segretari di Roma e Lazio Andrea Casu e Bruno Astorre – e le prossime elezioni amministrative sono un appuntamento fondamentale”.

“Anche tutti i nuovi sondaggi realizzati ci consegnano una consapevolezza: il Pd è saldamente il primo partito della capitale e il centrosinistra unito può vincere ogni sifda. Con un monito: chi deciderà di sottrarsi a questo percorso favorisce unicamente ed irresponsabilmente le destre verso la corsa al Campidoglio”. Lo affermano i segretari Pd di Roma e Lazio Andrea Casu e Bruno Astorre.