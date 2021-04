Droga: blitz carabinieri a San Basilio a Roma, 16 arresti

Operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere di San Basilio, alla periferia di Roma. I Carabinieri del Comando provinciale stanno eseguendo un’ordinanza, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto per 16 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Le indagini, coordinate dalla Dda capitolina e delegate ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, a carico di un presunto un sodalizio criminale, accusato di essere dedito al traffico, alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e marijuana, in una delle piu’ importanti piazze di spaccio del quartiere romano di San Basilio chiamata “La Lupa”.

A quanto accertato, chiunque avesse voluto acquistare cocaina, hashish e marijuana, avrebbe potuto trovare un ‘mercato’ sempre aperto sia di giorno che di notte. Le attivita’ investigative sarebbero state condotte con notevoli difficolta’ per la costante presenza di vedette in tutta l’area.

Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico e spaccio di droga. Operavano tra via Gigliotti, via Tranfo, via Mechelli, in una delle piu’ grandi piazze di spaccio romane chiamata ‘La Lupa’”, scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.