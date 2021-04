Maxi tamponamento su A1 vicino Roma, 4 feriti

Maxi tamponamento sull’autostrada A1 all’altezza del chilometro 582 nei pressi di Valmontone, alle porte di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi. Nello scontro che ha coinvolto un mezzo pesante e due veicoli, si contano al momento 4 feriti.

Le cause dell’incidente, al momento, sono ignote, La sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato squadre, una gru, personale Usar e anche l’elicottero Drago, e l’eliambulanza del 118.

Chiuso il tratto autostradale in direzione Roma. A quanto reso noto da Astral Infomobilita’ si sono registrati fino a quattro chilometri di coda sul luogo dell’evento e 3 km di coda in prossimita’ dell’uscita di Colleferro; in direzione Napoli il traffico transita su due corsie e si registrano 2 km di coda.

In tarda mattinata il tratto compreso tra Colleferro ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione della capitale, è stato poi riaperto.