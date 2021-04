Scuola: Zingaretti, valuteremo ingressi scaglionati

“Andrà valutato lo scaglionamento degli ingressi a scuola per fare in modo che non ci sia un eccessivo peso sulla rete dei trasporti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite di ’24 Mattino’,su Radio 24, parlando del ritorno in presenza nelle aule.

“La cosa più importante sono i trasporti e la capienza delle aule, oggi faremo il punto con il mondo della scuola, con i sindaci e le aziende del trasporto – ha aggiunto l’ex segretario Pd -. Garantire il ritorno in classe io penso sia giusto ma la massa dei flussi verso le scuole può essere pericolosa” e “il punto non è la percentuale di quanti entrano ma quello che accade intorno alla scuola, il trasporto e gli assembramenti prima e dopo”.