Fiumicino, da domani test sierologici gratuiti

Da domani, nel comune di Fiumicino, per i cittadini sarà possibile, grazie a tre primi appuntamenti sul territorio, sottoporsi gratuitamente ai test sierologici rapidi per l’individuazione degli anticorpi da coronavirus. Lo rende noto l’amministrazione comunale che ha attivato questa opportunità in collaborazione con la confraternita “Misericordia”.

“Chiunque lo volesse potrà sottoporsi al test sierologico rapido per l’individuazione degli anticorpi da Sars-Cov2 – afferma il Comune -. Il test si esegue prelevando una piccolissima quantità di sangue da un dito e il risultato si ottiene in 10 minuti”. Sarà possibile sottoporsi al test nelle seguenti giornate: domani, dalle 9 alle 13, presso il mercato di via di Foce Micina a Fiumicino; giovedì 29 aprile dalle 9 alle 13 presso il mercato di Passoscuro; venerdì 30 aprile dalle 9 alle 13 nei pressi della farmacia di Parco Leonardo.