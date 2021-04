Vaccino: da domani dosi J&J nel nuovo centro Outlet Valmontone

Sara’ operativo da domani mattina a partire dalle 9 il Drive-In per la vaccinazione anti Covid realizzato nell’Outlet di Valmontone, in provincia di Roma. Il nuovo centro vaccinale nasce dalla collaborazione tra l’assessorato alla Salute della Regione Lazio, la Asl Roma 5, il comune di Valmontone e l’Outlet di Valmontone.

Il Drive-in sara’ aperto dalle 9 alle 15.30, 7 giorni su 7, e inizialmente saranno inoculate 1.000 dosi di vaccino Johnson&Johnson al giorno. Presso la struttura, composta da 7 isole, due infermieri provvederanno alla vaccinazione simultanea di 4 auto in meno di 25 minuti. Il personale di accettazione, con l’aiuto di un sofisticato software che controllera’ l’effettiva prenotazione e la corretta compilazione della modulistica, che i cittadini devono scaricare, compilare e portare con se’, smistera’ le auto in arrivo e le indirizzera’ dal personale volontario verso il “punto di osservazione” dove saranno monitorate le condizioni dei passeggeri, senza farli scendere dall’auto.

“Ieri superato il record delle vaccinazioni nel Lazio con 36.379 somministrazioni in 24 ore. La macchina è proiettata al raggiungimento delle 40 mila somministrazioni. Invito gli over 60 che ancora non lo avessero fatto ad effettuare la prenotazione sul portale regionale, poiché nei prossimi giorni passeremo alle fasce d’età successive under 60 anni con comorbidità”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.