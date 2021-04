25 Aprile: tante presenze sul litorale romano

Il litorale romano bissa oggi le gia’ tante presenze registrate ieri. Una Festa della Liberazione, vigilia del ritorno in zona gialla, che vede tanta gente sui lungomare di Ostia ed oggi anche di Fiumicino e Fregene, in crescita via via nel corso della mattinata. Passeggiate di famiglie con bambini, tanti ciclisti e runners ma anche, per i piu’ audaci, nonostante una brezza abbastanza intensa, tintarelle in spiaggia e primi tuffi.

Diversi stabilimenti e chioschi balneari approfittano anche oggi per continuare i preparativi in vista dell’apertura della stagione balneare ma anche per offrire servizi gastronomici a partire da domani. Gettonati, oltre alle pinete, anche i porti di Ostia e Fiumicino per camminare lungo i moli e sulla linea di costa si vedono molte vele alle prime uscite diportistiche di stagione. Sempre ad Ostia cresce la curiosita’ per la Fontana dello Zodiaco restaurata ed inaugurata lo scorso 20 aprile.

Per il pranzo c’e’ chi si e’ organizzato da casa come per un picnic o si fa ricorso all’asporto in alcuni locali. Predisposti intensi controlli su tutto il litorale da parte del dispositivo interforze e delle polizie locali sulle misure anti Covid.