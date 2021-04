Precipita con il deltaplano, grave 44enne di Frosinone

Un volo finito con lo schianto a Valmontone, quello effettuato ieri mattina da un 44enne di Frosinone che, alle 10:45 circa, stava atterrando in un prato in località Cacciata ai comandi di un deltaplano a motore. Qualcosa è andato storto e il velivolo è precipitato schiantandosi al suolo. Sul posto i carabinieri di Valmontone, Artena e Colleferro che, dopo aver agevolato i soccorsi al ferito, cosciente ma con una gamba rotta, facendo atterrare una eliambulanza del 118, hanno sequestrato i rottami del deltaplano per accertare le cause dell’incidente.

