Zingaretti: “Voglio portare la mia gente fuori da questo incubo”

“Voglio portare la mia gente fuori da questo incubo, sono stato eletto per servire la comunità. Non si può dire ora faccio un’altra cosa, credo molto nella scelta delle primarie per il Comune di Roma, che sono competitive e con candidature credibili. Non è un tema personale, è un tema di responsabilità. Penso sia serio dire alla mia comunità che mi ha eletto due volte che al centro della campagna vaccinale è impensabile dire ‘arrivederci, vado via‘”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a Rai News24.

“Non penso proprio che il candidato del Pd rischi di non arrivare al ballottaggio eventuale con la Raggi – ha risposto -, questa amministrazione ancora butta 200 milioni all’anno per portare i rifiuti di Roma in giro per il mondo”.

“Rischio penuria vaccini per certe fasce d’età”

“L’estate sarà diversa, entro giugno avremo concluso nel Lazio la vaccinazione della maggior parte degli over 70, quelli che rischiano di più. Aifa deve togliere limiti su alcuni vaccini? Bisogna dare una soluzione per il problema di rischiare di non avere vaccini per una certa fascia d’età oppure prendere una decisione più netta e non delegare” sull’uso di AstraZeneca e J&J, consigliato al momento per gli over 60, ha detto Zingaretti. “È un problema di tutta Italia – ha spiegato -. Ci sono altri vaccini, ma è un tema che alla lunga si proporrà”.

“Vaccini e tracciamento, rischi affrontabili”

Sulle riaperture “Draghi ha interpretato una voglia di riprendere la vita che c’è nel Paese, ma a patti chiari e regole stringenti, in spirito solidale sapendo che il rischio c’è. Il caso del Lazio conferma quanto sia sbagliato non osservare le regole: se c’è un buon servizio di vaccinazione e di tracciamento – ad esempio da due mesi nel Lazio gli studenti possono fare il tampone la mattina prima di andare a scuola, senza prenotare – i rischi si possono correre”.

“Coprifuoco? Ossessione Lega non scomparire”

“Nella Conferenza dei presidenti di Regione è uso procedere all’unanimità, io ho detto pubblicamente che la regola del coprifuoco alle 22 andava rispettato. Concordo con il giusto richiamo di Letta, è inaccettabile che una parte della maggioranza di governo raccolga firme contro il governo stesso”.

“È un atteggiamento non corretto che mina la credibilità di chi lo fa. Se si prende una decisione non si raccolgono le firme contro le decisioni prese, è l’abc, anche quando si fa una gita tra amici”, ha aggiunto. “Mi auguro che la Lega sia una forza seria. Ha un atteggiamento assolutamente strumentale, è ossessionata di non scomparire e non pensa al bene del Paese”, ha concluso.