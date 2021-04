A fuoco targa martiri nazi-fascimo a Pietralata

In via del Peperino stanotte è stato dato fuoco alla targa dedicata ai martiri del nazi-fascismo di Pietralata. In un post su Facebook firmato dal segretario romano Andrea Casu, il Partito democratico di Roma afferma: “Un’offesa a tutta la città a poche ore dal 25 aprile che non può restare impunita. Un nuovo attacco al cuore antifascista della Capitale dopo poche settimane dall’ultimo grave episodio. Grazie all’Ater e alla polizia di Stato per essere subito intervenuti insieme all’Anpi, all’Arci, al Circolo Pd e alle associazioni antifasciste e di sinistra del territorio che si sono subito mobilitate e sono qui già presenti per reagire insieme a questo attacco, chiediamo alle istituzioni – conclude – di istallare immediatamente un sistema di videosorveglianza. Roma deve difendere la memoria dei suoi eroi”.

Stampa