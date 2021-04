Maxi operazione a Pomezia, controlli in 125 case popolari

E’ iniziata all’alba di questa mattina una maxi operazione della Polizia Locale di Roma Capitale, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, per eseguire verifiche capillari in 125 appartamenti di proprieta’ di Roma Capitale , sul territorio di Pomezia. I controlli, finalizzati ad accertare presunte irregolarita’ legate alla titolarita’ degli occupanti e altri illeciti, sono tuttora in corso.

In campo oltre 200 agenti della Polizia Locale della Capitale, con il supporto della Polizia Locale di Pomezia e della Polizia di Stato.

“Grazie a polizia di Roma Capitale per maxi operazione in 125 case popolari a Pomezia, di proprietà del Comune di Roma. Verifiche in corso per accertare occupanti irregolari e altri illeciti. Importante eseguire controlli per riportare legalità e dare alloggi a chi ha diritto”. Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.