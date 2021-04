Covid, Lazio “pronto per il green pass”

Nel Lazio sulla piattaforma gestita da Laziocrea (per info clicca qui) sono stati caricati 500mila certificati vaccinali e 250mila persone lo hanno scaricato. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando ieri a Radio Immagina.

“Coloro che completano il percorso vaccinale potranno scaricare questo certificato sia in lingua italiane che inglese. Per il momento è di natura sanitaria – ha spiegato l’assessore -, ma se il governo e le autorità europee andranno nella direzione del ‘green pass’ noi già siamo pronti e ci allineeremo alle indicazioni operative”.

La presidente della commissione Ue Von Der Leyen ha annunciato che chi avrà il doppio vaccino e l’attestato potrà venire in Europa. Per l’assessore D’Amato “è una grande notizia che chi ha fatto le due dosi potrà spostarsi liberamente in Europa”.