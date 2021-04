Raggi, pronta a commissariare Municipio I su bancarelle

Raggi, pronta a commissariare Municipio I su delocalizzazione bancarelle

Per la collocazione delle bancarelle del commercio ambulante a Roma “c’è un organismo, il Tavolo del decoro, di cui fanno parte anche la Regione e la Soprintendenza, che si è concentrato su alcune zone, come Fontana di Trevi; in altre i municipi non hanno collaborato. Penso a via Cola di Rienzo, che vorrei liberare il prima possibile. Sono pronta a commissariare il Municipio come per piazza Vittorio”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un’intervista a Il Messaggero, in riferimento al Municipio Roma I in cui rientrano sia via Cola di Rienzo che piazza Vittorio.

“Di sicuro il suk sui marciapiedi, con i banchi che non permettono il passaggio nemmeno di una mamma con il passeggino, va contrastatto – ha aggiunto Raggi -. C’erano i banchetti perfino davanti al Policlinico, li abbiamo spostati senza togliere il lavoro a nessuno”.