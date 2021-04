Vaccini: Lazio, da sabato prenotazioni 40-49enni con patologie

Proseguono nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti Covid previste nella Fase 4. Stanotte a mezzanotte sara’ il turno dei nati nel 1962 e 1963 ovvero 59 e 58 anni di eta’, mentre da domani 30 aprile sempre dalla mezzanotte scorrera’ la fascia con codice esenzione per patologie per i nati dal 1981 al 1972 ovvero eta’ 40/49 anni.

“Entrambe le platee corrispondono ad oltre 200 mila assistiti”, dichiara l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Nel Lazio corre la campagna vaccinale coerentemente con le dosi previste. Tutte le informazioni saranno disponibili in giornata su SaluteLazio.it”.

Sara’ attivo dal 1 maggio presso la struttura Ini Villa Dante gruppo Ini di Guidonia Montecelio, invece,il nuovo punto vaccinale per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Si tratta dell’undicesimo punto vaccinale operativo all’interno della Asl Roma 5 e il secondo del Comune di Guidonia Montecelio dopo quello gia’ attivo presso l’Ihg. Lo comunica in una nota la Asl Roma 5. “All’interno del nuovo centro, che sara’ aperto tutti i giorni, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 14, sara’ somministrato il vaccino Pfizer, con una capacita’ di somministrazione di circa 100 dosi al giorno. La prenotazione avviene su piattaforma regionale”, si legge nella nota.

“L’apertura di questo nuovo punto vaccinale va a rafforzare ulteriormente la nostra offerta a favore della campagna vaccinale – commenta il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito -. Ringrazio le Direzioni e la proprieta’ di Villa Dante per la disponibilita’ e la collaborazione che ci hanno consentito di offrire un servizio atteso e richiesto dai cittadini di questo vasto e popoloso territorio. Tutto si sta svolgendo in un clima di grande sinergia e collaborazione con l’amministrazione comunale. Il nuovo punto vaccinale si va ad aggiungere a quello gia’ attivo presso l’IHG di Guidonia dove si somministra Astrazeneca”.