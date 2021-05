Latina, “nessun caso di variante indiana nei test”

“Il caso di Latina conferma che nel Lazio c’è un ottimo sistema di tracciamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenuto oggi a Uno mattina, in merito ai controlli nella comunità Sikh in provincia di Latina, per la quale è stato necessario mettere in zona rossa una frazione di Sabaudia.

“Sta funzionando molto la collaborazione con prefettura, forze dell’ordine ma anche con la comunità indiana. Non ci sono ancora casi di variante indiana. Andiamo alla ricerca, ma allo stato attuale non c’è”, ha aggiunto.

Finora in Italia, direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, “è stato rilevato solo un caso di variante indiana”.