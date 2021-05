Municipio I, nuove aule per la didattica all’aperto alla Leopardi

Otto moduli da 20 mq ciascuno realizzati con struttura portante in legno di pino lamellare trattato, accoppiati tra loro in modo da formare una combinazione da 80 mq, una da 40 mq e 2 moduli singoli da 20 mq. Queste sono le nuove aule all’aperto della Scuola Giacomo LEOPARDI di Roma, inaugurate questa mattina dalla Presidente del I Municipio di Roma Centro Sabrina Alfonsi insieme all’Assessore alla Scuola Giovanni Figà Talamanca e alla Dirigente dell’I.C. Parco della Vittoria Carla Costetti. ”Dopo la grande tensostruttura da sei aule messa a disposizione della Scuola all’inizio dell’anno scolastico, continua il nostro lavoro per aumentare gli spazi per la didattica, in questo caso all’aperto, e mettere al sicuro per quanto possibile gli alunni della scuola rispetto al rischio diffusione del contagio da coronavirus – ha affermato la Presidente Alfonsi nel corso della visita alla scuola – La Scuola LEOPARDI a Monte Mario e la Scuola Grilli al Gianicolo, vennero costruite dal Governatorato di Roma nei primi anni del ‘900 come scuole all’aperto, con padiglioni sparsi nel verde, per essere destinate a bambini con problemi respiratori e di malnutrizione. Oggi restituiamo un po’ della loro vocazione originaria, grazie a queste nuove aule che possono consentire lo svolgimento di lezioni di ogni genere e attività lab

Un doveroso ringraziamento all’impegno dei nostri Uffici Tecnici – commenta l’Assessore alle Politiche Scolastiche del Municipio I, Giovanni Figà Talamanca – che hanno saputo intercettare le risorse strutturali europee rese disponibili dal Ministero della Pubblica Istruzione proprio per l’implementazione degli spazi nelle scuole nel perdurare dell’emergenza sanitaria. Un intervento, questo, che abbiamo portato a compimento non senza qualche difficoltà, dovuta al fatto che ci troviamo all’interno di un’area vincolata. Un risultato di cui siamo estremamente soddisfatti, che offre nuove opportunità per i bambini della nostra scuola”.oratoriali e ludiche”.