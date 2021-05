Roma, Cobas: Occupata sede Pd al Nazareno

Manifestazione a Roma dei gruppi Cobas di Napoli e della Capitale: il gruppo scortato dalla polizia e guidato dal ‘Movimento di lotta disoccupati 7 novembre’ ha sfilato lungo via del Tritone, che è stata chiusa al traffico, diretta al ministero del Lavoro di via Veneto per incontrare il ministro Andrea Orlando.

I manifestanti dei gruppi Cobas hanno, inoltre, occupato per circa un’ora la sede del Pd al Nazareno. A renderlo noto sono gli stessi lavoratori sulla pagina facebook ‘Si Cobas Lavoratori Autorganizzati’.

“Stamattina i lavoratori FedEx, assieme ai disoccupati 7 novembre di Napoli e ai lavoratori della manutenzione stradale della Campania hanno occupato per più di un’ora la sede del Nazareno, stanchi delle prese in giro del ministro del lavoro Orlando e del Mise, dai quali si attendono da tempo risposte concrete, a partire dalla riapertura immediata del sito FedEx di Piacenza. Poco fa è stato strappato un tavolo col Ministro Orlando. Ora un corteo di circa 500 tra lavoratori e disoccupati si sta dirigendo al ministero del lavoro. Solo la lotta paga!!!”, si legge nel post.