Cede manto stradale a Roma, autocarro incastrato in voragine

Un autocarro, che era momentaneamente fermo lungo strada, e’ rimasto incastrato in una voragine per il cedimento del manto stradale. E’ accaduto stamattina in via Gregorio XI. a Roma Sul posto la polizia locale del XIII Gruppo Aurelio all’altezza del civico 92 di via Gregorio XI.

Gli agenti hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area e’ avviato le procedure necessarie per la rimozione del mezzo.

Altre pattuglie sono intervenute in ausilio per la chiusura del tratto di strada interessato dalle operazioni di recupero del furgone e per agevolare la viabilita’ della zona.