Roma 2021: Zingaretti, nostro candidato correrà contro Raggi

“Mi occupo tutti giorni della mia città perché sono presidente della Regione Lazio. Sulla candidatura a sindaco il centrosinistra ha scelto le primarie. Ci sono delle candidature valide” Lo ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti, ospite della trasmissione di Rai3 Agorà. Zingaretti ha sottolineato: “Chiunque sarà il candidato del centrosinistra correrà in alternativa all’attuale sindaca non per un motivo personale ma perché c’è un giudizio di questi 5 anni non positivo”.

