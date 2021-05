Nuovo look per la Rinascente a piazza Fiume

Questa mattina, durante una conferenza stampa per il lancio del progetto di riammodernamento della Rinascente a piazza Fiume, è intervenuta la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Grazie per essere riusciti a rispettare gli impegni che avevamo preso nei confronti di Roma e dei romani. Oggi si presenta il progetto di questo store, primo di Roma ad aprire. Ha oltre 60 anni ma non li dimostra. Grande progetto che la Rinascente ha portato avanti dopo quello del Tritone. Rinascente è una grande impresa che vuole anche aiutare la città. Dopo il Tritone, che ha visto la riqualificazione dell’immobile e anche della parte circostante che interessa le vie, allo stesso modo abbiamo immaginato di intervenire in questa zona perché questo store è simbolo di Roma conosciuto anche all’estero”, ha spiegato la sindaca.

“La riqualificazione di questo store coinvolgerà anche la parte esterna, marciapiedi e giardino interno. Investire a Roma e farlo durante il periodo del Covid è un atto coraggioso e di generosità nei confronti della città. Farlo oggi vuol dire simbolo di speranza nel futuro – ha aggiunto la sindaca Raggi -. Segno importante che vogliamo raccogliere ed estendere. Rinascente è diventato partner culturale di Roma Capitale, ad esempio con Romaison. Vedere che Rinascente è attenta anche alle evoluzioni sociali e culturali ci riempie di orgoglio”.