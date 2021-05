Maltempo: piogge nel Lazio, è allerta gialla

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di domani, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio, precipitazioni sparse, puntualmente moderate anche a carattere di rovescio o temporale.

“Il Centro Funzionale Regionale – fa sapere in una nota la Protezione Civile del Lazio – ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticita’ idrogeologica e criticita’ idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potra’ fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantira’ costante supporto”.

L’anticipo d’estate, dunque, sembra già finito anche perchè nei prossimi giorni il tempo continuera’ a rimanere instabile soprattutto al Nord e in Toscana, in attesa di una nuova e intensa perturbazione che dovrebbe minacciare il tempo nel prossimo weekend. Le temperature subiranno un crollo di quasi 10 gradi in presenza di maltempo.