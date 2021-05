Gualtieri, prima cosa da sindaco tavolo su Giubileo 2025

“La prima cosa che vorrei fare da sindaco è quella di chiamare subito un tavolo con il governo per il Giubileo del 2025, e spendere i soldi del Recovery, perché nel piano ci sono molte risorse per le città che sapranno presentare progetti seri e credibili” Così Roberto Gualtieri (PD), ospite ieri di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Oltre 20 soggetti, tra civici e politici, hanno firmato un accordo sulle primarie del centrosinistra per partecipare al rilancio di Roma”, ha aggiunto Gualtieri.

Rispetto al passo indietro di Zingaretti, l’ex ministro dell’Economia ha ribadito che l’ex segretario del Pd “ha fatto una scelta di grande responsabilità istituzionale, sarebbe stato un candidato per Roma molto forte ma ha scelto di continuare il suo lavoro alla Regione e devo fargli i complimenti per la gestione della campagna vaccinale: mi sono vaccinato oggi con J&J, è stato molto semplice prenotarsi e farlo”.