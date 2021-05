Vaccini, Lazio: Dal 15 maggio prenotazioni per 52/53 anni

Prosegue la campagna vaccinale nel Lazio per gli over 50. Sabato 15 maggio a mezzanotte scattano le prenotazioni per i 52-53enni, ovvero le classi 1968-1969. Inoltre da lunedi’ 17 maggio gli ultra40enni potranno vaccinarsi presso i medici di base con Astrazeneca e Johnson&Johnson.

Nel fine settimana inoltre saranno 21 i centri vaccinali tra Roma e provincia interessati dall’open day Astrazeneca rivolto agli over 40 (nati 1981) con ticket virtuale (su piattaforma dedicata).

Nel Lazio l’immunita’ di gregge potrebbe arrivare a meta’ agosto. Cosi’ Alessio D’Amato, assessore Sanita’ Regione Lazio, a 24 Mattino su Radio 24. “Dipende dalle forniture di vaccini, ma ritengo che possa arrivare a meta’ agosto”, ha detto.

In merito alla possibilita’ di vaccinare chi va in vacanza in un’altra regione, D’Amato ha detto: “Penso che ci sara’ un accordo, e’ necessario per evitare una battuta d’arresto nel mese di agosto. Ne abbiamo parlato, il commissario Figliuolo e’ determinato, c’e’ un tema di sistemi informativi da mettere in comunicazione tra di loro, ma attraverso l’anagrafe vaccinale nazionale io credo che ci si arrivera’ in breve tempo”.