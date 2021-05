Roma 2021: Zingaretti, città in emergenza per Raggi

‘Se cancello un’ipotesi di una mia discesa in campo come sindaco? Sì guardi io credo che Roma deve voltare pagina. Roma vive di continue emergenze come quella rifiuti, quella delle buche nelle strade e quella dei bus che prendono fuoco, dell’erba alta, l’emergenza del lavoro. Non è normale che la capitale d’Italia viva solo di emergenze. Questo è figlio, e non è un attacco personale, di chi ha governato Roma ma non ce l’ha fatta e quindi bisogna voltare pagina. E’ l’abc, le elezioni ci sono proprio per questo, nessun dramma ma adesso bisogna voltare pagina. L’unico candidato che può far voltare pagina a Roma è quello del centro sinistra e lo dicono i numeri e lo dice la storia. Mancano pochi mesi e bisogna guardare avanti con ottimismo”. Così Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, intervenuto nel programma Gli Inascoltabili intervistato in onda su Nsl radio.

”Vi ricordate ai primi tempi dell’emergenza covid nei quali si diceva di guardare avanti perché sarebbe finita? Io penso che Roma con le sue immense risorse deve capire che può rimettersi in piedi e nel suo piccolo la regione Lazio ha dimostrato che era possibile: 8 anni fa eravamo la peggiore regione italiana, per debiti, sanità e trasporti col Cotral. Oggi siamo leader ma non ce l’ha regalato nessuno. Non so perché ma quando noi in regione Lazio andiamo bene a qualcuno je rode sempre e invece controcorrente ce l’abbiamo fatta”.