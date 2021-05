Lazio chiede 100mila dosi AZ da “non virtuosi”

Avanti con la campagna vaccinale e con gli Open day dopo il successo di quello del prossimo fine settimana col sold out di ben 20mila slot in due ore e mezza a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo. Per questo l’assessore alla sanita’ del Lazio Alessio D’Amato ha chiesto al Commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo 100mila dosi del vaccino Astrazeneca rimaste inutilizzate in altre regioni.

Le dosi, secondo quanto si e’ appreso, potranno essere usate proprio per altri Open day dedicati ad Astrazeneca che verranno replicati in futuro magari per le fasce d’eta’ piu’ basse.

Intanto dalle 24 si apriranno le prenotazioni per le classi di eta’ 52 e 53 anni, ovvero per i nati nel 1969 e 1968.

Domani poi inizia il week end del primo open day Astrazeneca per gli over 40 che vede in campo 21 hub e il debutto del ticket virtuale che consentira’ lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco.

Per l’occasione aprira’ anche l’hub vaccinale dell’Acea che diventera’ la prima multiutility italiana ad aver reso operativa una propria sede con una capacita’ di oltre 1.000 dosi quotidiane. Il Gruppo ha allestito presso l’Autoparco aziendale un centro vaccinale, dotato di 26 postazioni per anamnesi, 15 linee vaccinali e oltre 60 postazioni per la fase di osservazione.

Da lunedi’ 17 maggio, il centro continuera’ le somministrazioni rivolte ai cittadini. In una fase successiva l’hub sara’ a disposizione anche per i dipendenti dell’Azienda, in linea con le modalita’ e le tempistiche stabilite dalle autorita’ sanitarie. La situazione epidemiologica e’ in miglioramento.

Nel Lazio su quasi 16mila tamponi (+1238) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 32mila test, si registrano 706 nuovi casi positivi (+52), 10 decessi (-11), 1100 guariti, 1599 ricoverati (+10), 231 le terapie intensive (-2). Aumentano i casi e i ricoveri, diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%.

I casi a Roma citta’ sono a quota 387.