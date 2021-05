Open day over 40 Astrazeneca, tutto esaurito in poche ore

Sono andati a ruba le 20mila dosi per le vaccinazioni con Astrazeneca degli over 40. Già ieri sera – a poche ore dall’apertura delle prenotazioni – a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo si registrava il sold out per l’open day della Regione Lazio fissato per domani e domenica.

“Successo straordinario in meno di tre ore sold out a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo. La modalità del ticket virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi slot all’outlet di Valmontone e Rieti”, ha scritto ieri D’Amato. Ma già stamattina non era più possibile prenotare nessuno slot attraverso la pagina Ufirst.

Sembra comunque che la Regione Lazio si stia organizzando per un altro open day. Oggi in un’intervista al Messaggero D’Amato ha dettosi aver chiesto al commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, più dosi per poter effettuare più open day.

“Ho chiesto al commissario la cortesia di mandarmi 60mila, 80 mila, anche 100 mila dosi in più, che gli altri territori non riescono a somministrare”. “Con 80 mila dosi per l’open day, avremo svoltato”. “L’esperienza – ha aggiunto D’Amato – è da ripetere con un numero di dosi necessariamente maggiore che richiederemo alla struttura commissariale”.