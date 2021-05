Assessore Lazio, entro il 2 giugno open day per maturandi

“Entro il 2 giugno faremo un open day nel Lazio per gli studenti che affronteranno gli esami di maturita’. Pensiamo sia importante far svolgere in tranquillita’ gli esami. La gran parte del personale docente e non docente avra’ avuto il vaccino ed e’ importante che lo abbiano anche i maturandi”. Lo spiega l’assessore alla Sanita’ del Lazio Alessio d’Amato sulla campagna di vaccinazione in vista degli esami di maturita’.

“Stiamo studiando le modalita’ operative: sicuramente utilizzeremo la app dell’open day tre clik e dopo 48 ore il vaccino”, aggiunge D’Amato.

“Open day per i vaccini ai maturandi? Sia sui tamponi salivari che per i vaccini ai maturandi siamo favorevoli, chiediamo queste misure da mesi, anzi da quasi un anno”. A dirlo e’ il presidente dell’Associazione presidi di Roma e Lazio Mario Rusconi. L’assessore alla sanita’ della Regione Lazio Alessio d’Amato ha infatti annunciato l’intenzione di organizzare entro il 2 giugno un open day per i vaccini ai maturandi. “Siamo soddisfatti del lavoro della Regione Lazio anche se in passato c’e’ stato qualche contrasto. Ora speriamo ci venga comunicata questa decisione di fare gli open day per i vaccini e soprattutto che seguano fatti concreti”, conclude Rusconi.