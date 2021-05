Vaccino: D’Amato, per maturandi nel Lazio 1-2-3 giugno

I maturandi del Lazio verso la vaccinazione i primi 3 giorni di giugno.

“Stiamo pensando a organizzare l’open day per i maturanti nei giorni 1-2-3 giugno”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, in una conferenza stampa con il presidente della Regione Nicola Zingaretti che ha sottolineato. “Credo che dopo la copertura data giustamente a chi rischia di piu’ la vita era giusto dare un segnale di attenzione, di comprensione e coinvolgimento ai ragazzi e alle ragazze, in particolare a quelli che dovranno affrontare la maturita’. Questo – ha aggiunto Zingaretti – non solo non esclude o e’ alternativo, ma anzi e’ in una fase avanzatissima della campagna vaccinale del personale scolastico”. Sul fronte degli open day l’assessore D’Amato ha spiegato che “la modalita’ diventera’ strutturale perche’ quando andremo ulteriormente nelle fasce ancora piu’ giovani e’ un elemento cosi’ veloce e facile d’accesso che consente di avere una platea piu’ estesa. Visto che ha funzionato: squadra che vince non si cambia”.

“L’open day e’ andato molto bene – ha aggiunto l’assessore – In tre giorni abbiamo fatto complessivamente 158.276 somministrazioni, di cui 22mila nell’open day, e questo e’ il 26% in piu’ rispetto al target indicato dalla struttura commissariale. E’ un risultato straordinario che mette in luce la capacita’ di somministrazione del nostro sistema. Questo ci portera’ a programmare nuovi appuntamenti a partire dal prossimo fine settimana con una platea che sara’ sempre degli over40”.