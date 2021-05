Covid, nel Lazio 348 nuovi casi e 14 morti. D’Amato: Continua frenata

Sono 348 i nuovi casi Covid nel Lazio, contro i 388 di ieri (e i 635 di martedi’ scorso). I decessi sono 14 (8.037 le vittime totali). Ancora in netto calo i ricoveri: le terapie intensive sono 19 in meno, 216 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 44 unita’ e scendono a 1.519. E’ quanto rende noto Salute Lazio.

“Continua la frenata, diminuiscono casi, ricoveri, terapie intensive e decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% i casi a Roma città sono a quota 204. Continua la frenata, tra i dati migliori degli ultimi 7 mesi”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Da venerdi’ 21 maggio a mezzanotte partiranno nel Lazio le prenotazioni del vaccino anti Covid per la fascia d’eta’ 47-44 anni (nati 1974-1977).