Lazio, dal 24 maggio prenotazioni per vaccino in farmacia

Nel Lazio il 24 maggio partono le prenotazioni per il vaccino anti-Covid in farmacia. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato al Tg3 Lazio. Il ritardo per le vaccinazioni nelle farmacie del Lazio è dovuto al fatto che “non ci sono state consegnate le dosi del vaccino Johnson & Johnson, che è il vaccino dedicato alle farmacie – ha spiegato l’assessore -. Il 24 maggio partiranno le prenotazioni e il primo di giugno le somministrazioni in farmacia. Quindi anche in questo caso è un punto importante: sono oltre 1.300 le farmacie che hanno aderito”, ha concluso D’Amato.

Per studenti maturandi vaccino Pfizer

Nel Lazio i primi di giugno parte l’open day vaccinale per gli studenti maturandi, con il vaccino Pfizer: “sarà una modalità molto semplice, con accesso sul portale”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato al Tg3 Lazio. “Confermo le date 1,2 e 3 giugno, mentre il vaccino somministrato sarà Pfizer – ha spiegato D’Amato -. Sarà un momento molto importante per consentire una maggiore serenità in un momento molto importante della vita, come quello dell’esame di maturità”, ha concluso l’assessore.

Immunità di gregge a metà agosto

In questa settimana, ha continuato D’Amato “raggiungeremo il 40% della popolazione con almeno una somministrazione di vaccino anti-Covid. Contiamo di arrivare almeno a metà agosto all’importante obiettivo dell’immunità di gregge”.

Per vaccini a turisti servono dosi necessarie

Per quanto riguarda le vaccinazioni ai turisti, “abbiamo bisogno di avere le dosi necessarie che abbiamo già richiesto al commissario Figliuolo”.

“Sono già aperti gli hub vaccinali sul nostro territorio, ma abbiamo bisogno delle dosi necessarie – ha ribadito D’Amato -, anche perché abbiamo già somministrato 63 mila dosi a residenti di altre Regioni. Quindi ci aspettiamo che ci vengano restituite queste dosi per i nostri assistiti”, ha concluso.