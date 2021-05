A Roma una nuova ciclabile in via dei Cerchi

“Immaginate via dei Cerchi come non l’avete mai vista. Più sicura e accessibile, dagli amanti della bicicletta e dai cittadini che vogliono andare al ristorante passeggiando sui marciapiedi più grandi, senza macchine in doppia fila o che coprano l’accesso delle attività commerciali”. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Abbiamo lavorato a questo progetto e ora diventerà realtà. Nei giorni scorsi è iniziato il cantiere proprio in questa strada che i cittadini o turisti hanno percorso tante volte per visitare il centro storico. Ridisegniamo la carreggiata con una nuova ciclabile che si collega a quella di viale Aventino e ci occupiamo dei sanpietrini, riqualificando allo stesso tempo la nostra pietra simbolo. In via dell’Ara Massima di Ercole sostituiamo la pavimentazione in asfalto col selciato, sistemiamo le aiuole e i marciapiedi”, conclude Raggi.