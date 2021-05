Vaccini: Lazio, per open day maturandi 70 hub Pfizer

Saranno 70 nel Lazio gli hub dedicati alle vaccinazioni per i maturandi nell’open day dell’1-2-3 giugno. Si tratta di tutti i centri vaccinali dove viene somministrato Pfizer che apriranno le porte non solo ai maturandi ma anche ai professori non ancora immunizzati.

Dunque a due settimane dall’avvio dell’esame di maturita’ i circa 50mila maturandi del Lazio avranno l’occasione di vaccinarsi.

Si sta studiando anche la possibilita’ di creare accessi dedicati negli hub per i maturandi per non sovraccaricare i centri e ritardare il flusso degli altri vaccinandi. Allo studio anche le modalita’ di prenotazione: l’accesso alla vaccinazione sara’ dedicato a chi sosterra’ l’esame nelle scuole del Lazio e per questo l’Ufficio scolastico regionale fornira’ gli elenchi degli studenti che dovranno sostenere la maturita’.

La prenotazione avverra’ sempre attraverso il portale dedicato della Regione Lazio.

Fitto, intanto, calendario di prenotazioni per vaccini nel Lazio nella seconda meta’ di maggio. Da venerdi’ 21 maggio il Lazio apre alle classi di eta’ 47-44 anni. Dal 24 maggio ci si potra’ prenotare per i vaccini Johnson & Johnson in farmacia. Dal 25 si apriranno le prenotazioni al personale Aire, ovvero i cittadini italiani residenti all’estero, naviganti e ambasciate. Dal 26 maggio si apre alle fasce d’eta’ 43-40 anni. Dal 27 maggio i maturandi potranno prenotarsi per le giornate di somministrazione delle dosi Pfizer dell’1,2,3 giugno.