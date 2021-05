Vaccini: Unità crisi Lazio, sospeso hub in clinica a Roma

“Dopo puntuali verifiche effettuate, da domani l’attivita’ vaccinale presso la Casa di Cura Annunziatella di Roma e’ sospesa”. Lo comunica in una nota l’Unita’ di crisi della Regione Lazio. Alla base del provvedimento alcune notizie di stampa che segnalerebbero l’attivita’ di somministrazione senza rispettare i limiti delle fasce di eta’ e il servizio di prenotazione vaccinale.

“Tutti gli utenti gia’ prenotati che rientrano nelle categorie del piano vaccinale – ha spiegato l’Unita’ di Crisi – saranno, a cura della Asl, dirottati su altri siti”.

Intanto alla Procura della repubblica di Roma non e’ arrivata alcuna denuncia, ma in base a quanto emerge dal racconto di alcuni utenti sui social network, la struttura, da alcune settimane, avrebbe somministrato il vaccino dopo le ore 16 a tutti coloro i quali si presentavano mettendosi in fila. L’attivita’, secondo quanto si e’ appreso, si sarebbe pero’ fermata lunedi’ scorso.