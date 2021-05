A 106 anni Carmela si vaccina allo Spallanzani

Carmela, 106 anni, ha concluso il ciclo vaccinale anti-Covid all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, e ora chiede che si pensi ai giovani. Lo ha raccontato in un video su Facebook il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani Francesco Vaia: “Grazie a te, Carmela! Un colloquio indimenticabile. Un’altra lezione di vita.’Grazie, direttore, per quello che fa per noi. Grazie per essersi occupata di me. Adesso però, se posso chiederle, si occupi dei giovani, del futuro del nostro Paese. Guardi avanti e dia loro una speranza di vita migliore. E baci per me il primo che incontra’. Nulla da aggiungere”, racconta Vaia riportando le parole di Carmela.

“Il bacio della nonna che ci incoraggia ad andare avanti con coraggio, forza e determinazione. L’ Italia che supera le divisioni generazionali, che si unisce per costruire insieme, dopo la pandemia, un Paese migliore. Forza, Animo! Siamo sulla strada giusta. Avanti, sempre di più, fino alla vittoria finale”.