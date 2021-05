Roma, manifestazione a Montecitorio: ferito un carabiniere

Un carabiniere è stato aggredito ed è rimasto ferito nel corso degli scontri registratisi nel corso di una manifestazione Cobas e del ‘Movimento 7 Novembre’ davanti a piazza Montecitorio.

In particolare il militare è caduto in via del corso, dopo esser stato strattonato durante una cosiddetta carica di alleggerimento.

Il carabiniere una volta soccorso è stato portato in caserma per i primi accertamenti medici.

Secondo quanto si è appreso da qualificate fonti investigative una cinquantina di persone sono state identificate dalla polizia e dalla Digos in relazione ai disordini avvenuti.

Dopo i tafferugli la situazione e’ ora tornata alla normalita’ e la manifestazione e’ ancora in corso. Il sit-in e’ stato indetto da Si Cobas per discutere delle vertenze del movimento 7 Novembre, FedEx e Tnt e chiedere un incontro con il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Al sit-in era stata preavvista la presenza di 50 persone.