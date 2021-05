Lite per ragazza, 23enne accoltellato in strada a Roma

Un ragazzo di 23 anni e’ stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel quartiere San Lorenzo, zona di movida della Capitale. E’ accaduto in via dello Scalo di San Lorenzo. L’allarme e’ scattato poco dopo le 23.

Soccorso in gravi condizioni e’ stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia che ha arrestato poco dopo un coetaneo con precedenti di polizia. A quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato accoltellato durante una lite per una ragazza.

L’arrestato e’ accusato di tentato omicidio ed e’ stato anche stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.