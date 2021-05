Covid: nel Lazio 292 casi, dato più basso da ottobre

Nel Lazio su quasi 10mila tamponi (-775) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 14mila test, si registrano 292 nuovi casi positivi (-121), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1219 (-36). I sono guariti 1263, le terapie intensive (=). Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%.

I casi a Roma citta’ sono a quota 177.

Il numero dei casi e’ il piu’ basso dallo scorso ottobre. Continua frenata del trend di incidenza.

Superato il traguardo dei 3 milioni di vaccinazioni anti-Covid nel Lazio che nelle ultime 24 ore registra il numero di casi piu’ basso dallo scorso ottobre. Mentre e’ ‘boom’ di prenotazioni per il vaccino in farmacia: in 3 ore sono circa 6mila i cittadini che si sono prenotati. Di questi 2630 a Roma 1393 e 680 in provincia. Le somministrazioni in farmacia partiranno dal 1 giugno con il monodose J&J. “Abbiamo superato 3 milioni di somministrazioni con oltre 2 milioni di prime dosi e circa un milione di vaccinazioni completate. Il 42,3% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose di vaccino” ha detto l’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato definendolo un “traguardo importante”. Per il presidente della Regione, Nicola Zingaretti: “Stiamo entrando in una fase dove il numero dei richiami inizia a essere importante. Le quantita’ di vaccini in arrivo cominciano a essere sufficienti, viaggiamo sempre intorno alle 50mila somministrazioni quotidiane. Da oggi – ha aggiunto – iniziano le prenotazioni per fare i vaccini nelle farmacie, saranno 450 le strutture interessate. In questo modo si moltiplicheranno le opportunita’ di vaccinazione”.

Zingaretti ha anche spiegato che dalla mezzanotte di domani apriranno le prenotazioni per la fascia di eta’ 40/43enni (nati nel 1978/1981) mentre da giovedi’ 27 per i maturandi a cui sono dedicati tre giorni nei centri Pfizer dall’1 al 3 giugno. Da domani partiranno, inoltre, le prenotazioni per personale aire, italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. “Abbiamo chiesto al commissario Figliuolo di tener conto nella ripartizione dei vaccini del personale delle ambasciate e delle somministrazioni gia’ effettuate ai residenti di altre regioni per un totale di circa 100mila dosi” ha detto D’Amato.